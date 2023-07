O fetita in varsta de 12 ani a murit, marti, intr-un grav accident produs in comuna Bosanci.Potrivit primelor date din ancheta politistilor, fetita de 12 ani a traversat strada neregulamentar si a fost lovita in plin de un autoturism.Un tanar de 26 de ani, din Suceava, conducea un autoturism VW pe DJ 208 A dinspre Luncusoara spre Bosanci. In apropierea unei intersectii cu un drum neclasificat, o fetita de 12 ... citeste toata stirea