"Bucovina devine pe zi ce trece un tezaur al Romaniei, un tezaur al autenticului"

Numeroase persoane au urmarit, duminica, in centrul municipiului Suceava, un concert pascal organizat in cadrul programului "Pastele in Bucovina".La deschiderea evenimentului, autoritatile locale au transmis un mesaj de continuare a traditie si de pastrare a autenticului din aceasta zona.Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a aratat ca este nevoie ca obiceiurile curate din Bucovina sa fie pastrate indiferent in ce directie ar merge omenirea."Bucovina devine pe zi ce ... citește toată știrea