"Bucovina nu va fi niciodata acaparata de extremisti, populisti sau instigatori la ura!"

O declaratie politica avand titlul de mai sus a sustinut recent, in fata plenului Camerei Deputatilor, Ioan Balan, deputat PNL de Suceava.Adresandu-se colegilor sai deputati, Ioan Balan a atras atentia: "In urma cu un secol, marele istoric Nicolae Iorga ne avertiza, pe buna dreptate, spunand ca *Un popor care nu-si cunoaste trecutul e condamnat sa-l repete*. De aceea, cred ca este absolut necesar sa nu uitam si sa amintim tuturor, in mod special celor mai tineri, cat de mult rau au facut ... citește toată știrea