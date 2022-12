Bugetul municipiului Suceava s-a triplat

> Daca in urma cu 18 ani veniturile si cheltuielile erau de circa 20 de milioane de euro, acum au ajuns la aproximativ 60 de milioane de euroIon Lungu, primarul municipiului Suceava, explica de ce, pana la 30 noiembrie 2022, cheltuielile cu dezvoltarea sunt de doar 14% din nivelul aprobat la inceputul anului de Consiliul Local."Putem discuta mult pe aceasta tema daca ne uitam la sectiunea dezvoltare la care executia este de doar 14%, iar cea de functionare, de 78%. Am prins sume in buget, ... citeste toata stirea