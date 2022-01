Bunica de 92 de ani, inspaimantata de facturile la gaz. Isi da toata pensia pe incalzire si pe medicamente

Scriitoarea Ioana Laura Florescu, pensionata pe caz de boala, si bunica acesteia, in varsta de 92 de ani, locuiesc in Campulung Moldovenesc, judetul Suceava. Desi stau la cel mult 20 de grade in casa, factura la gaz pentru o luna le-a venit aproape 900 de lei, jumatate din pensia batranei. Scriitoarea Ioana Laura Florescu, pensionata pe caz de boala, si bunica acesteia, in varsta de 92 de ani, si-au racordat anul trecut locuinta la gaz. Ele au incheiat un contract cu singura firma furnizoare ... citeste toata stirea