Cabinet veterinar amendat cu 2.000 de lei pentru lipsa registrului de consultatii si tratamente

> Pe fondul unor reclamatii, sanctionate cu 1.400 de lei au fost nerespectarea normelor de igiena in adaposturi, cat si vanzarea fara documente a animalelorInspectorii Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Suceava au desfasurat multiple actiuni de control oficial pe linie de sanatate si bunastare animala. Astfel, potrivit directorului executiv adjunct dr. Danut Corneanu, in trafic, in echipe mixte cu lucratori ai Inspectoratului de Politie Judetean si ai ... citește toată știrea