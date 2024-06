Caine turbat in curtea unui gospodar din Milisauti

> In zona a fost semnalata prezenta a mai multor vulpi, acestea fiind principalul vector de transmitere a virusului rabicDirectia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Suceava a declarat focar de rabie in orasul Milisauti, informeaza dr. Mihai Sorin Voloseniuc, directorul executiv al institutiei. Aceasta dupa ce analizele efectuate in Laboratorul DSVSA si confirmate de cele ale Institutului de Diagnostic si Sanatate Animala au iesit pozitive la virusul rabic. Infectia a afectat ... citește toată știrea