Calvarul de acasa! O educatoare din Suceava, mama a sase copii, este 'instruita' zilnic cu lopata de sot

O educatoare din Suceava duce o viata de cosmar. Femeia este batuta zilnic cu lopata de sot, dar refuza sa colaboreze cu anchetatorii.Barbatul are 46 de ani si este cercetat sub control judiciar pentru batai repetate asupra sotiei lui, care nu l-a reclamat niciodata.Un barbat si-a batut de nenumarate ori sotia, educatoare de profesie si mama a sase copii. Victima nu l-a reclamat niciodata, insa cea care a dat totul in vileag este sora ei, care i-a observat vanataile de pe corp in timpul ... citește toată știrea