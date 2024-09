Cam in 2 ani se va ajunge cu autostrada pana la Suceava

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, vineri, la Suceava, ca autostrada A7 pe cele 13 tronsoane intre Ploiesti si Pascani va fi finalizata pana la sfarsitul anului viitor daca se merge in ritmul actual. Potrivit lui, sase tronsoane si jumatate ar putea deveni functionale in acest an.Grindeanu a aratat ca in prezent se afla in licitatie loturile de la Pascani la Suceava, termenele de depunere fiind 19 septembrie pentru primul lot si sfarsitul lunii septembrie pentru al ... citește toată știrea