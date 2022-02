Camera termoviziune: cum functioneaza si cum poti ajunge sa o folosesti corect?

Daca esti in cautarea unor informatii despre cum functioneaza o camera cu termoviziune, atunci ai ajuns la locul potrivit, caci mai jos sunt prezentate informatii despre acest subiect. O astfel de camera genereaza o imagine pe baza diferentelor de temperatura si foloseste radiatia infrarosu in gama selectata de unde electromagnetice a detectorului infrarosu instalat in camera de termoviziune.Cum functioneaza o camera de termoviziune?Radiatiile provin si din mediul inconjurator si sunt ... citeste toata stirea