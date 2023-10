Intr-o operatiune desfasurata in perioada 5 - 6 octombrie, politistii din sectiile de politie Vadu Moldovei si Vama au confiscat doua ansambluri auto in valoare de aproximativ 70.000 de euro, in cadrul unor investigatii privind transportul ilegal de material lemnos.Aflam ca verificarile au avut loc in momentul in care autoritatile au identificat in trafic doua ansambluri auto destinate transportului de cherestea si busteni. Dupa efectuarea cubajului de catre organele silvice, s-a constatat ca ... citeste toata stirea