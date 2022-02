Campania "Impreuna", pentru reducerea somajului in judet

> In perioada 10-13 martie a.c., o bursa a locurilor de munca se va organiza la FalticeniPrefectura Suceava a anuntat ca lanseaza campania "Impreuna" pentru a veni in sprijinul comunitatilor locale prin reducerea presiunii economice si sociale generate de numarul mare de someri.Potrivit sursei citate, avand in vedere situatia somajului inregistrat la nivelul judetului, cu o rata de 4,52% la sfarsitul anului 2021, reprezentand peste 10.000 de persoane care beneficiaza de ajutor de somaj, ... citeste toata stirea