Campanie de crestere a gradului de colectare selectiva a deseurilor

Viceprimarul Sucevei Dan Ioan Cusnir a anuntat, miercuri, declansarea unei campanii de crestere a gradului de colectare selectiva a deseurilor."Urmeaza o perioada in care Politia Locala Suceava, impreuna cu reprezentanti ai Departamentului de salubritate din Primaria Suceava, reprezentanti ai operatorilor de salubritate vor avea o campanie in zona tomberoanelor de gunoi" a spus Cusnir.Viceprimarul a precizat ca aceasta campanie are ca scop verificarea modului de sortare si depunere a ... citește toată știrea