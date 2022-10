Campanie de strangere de carti in judetul Suceava. Cartile vor fi donate copiilor si tinerilor cu varsta cuprinsa intre 8 si 17 ani din mediul rural

In luna septembrie 2022, Asociatia Scout Society a dat startul campaniei de strangere de carti ce vor fi donate copiilor si tinerilor cu varsta cuprinsa intre 8 si 17 ani din mediul rural. Campania se desfasoara in cadrul proiectului Engage Connect and Empower Youth via Books, finantat de Uniunea Europeana, prin Corpul European de Solidaritate. Proiectul se desfasoara in perioada 01/06/2022 - 31/05/2023, avand drept scop cresterea accesibilitatii copiilor si tinerilor din mediul rural in lumea ... citeste toata stirea