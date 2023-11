> "Vaccinarea este obligatorie (...), de o parte si de alta a raului Siret existand o populatie mare de vulpi (...), in Botosani inregistrandu-se un caz de boala la bursuc, in Republica Moldova imbolnaviri fiind semnalate si la sacali" subliniaza dr. Mihai Sorin Voloseniuc, seful DSVSA > In ceea ce priveste persoanele fizice, nerespectarea dispozitiilor legale privind vaccinarea obligatorie a carnasierelor domestice si microciparea cainilor se sanctioneaza cu amenda de la 400 de lei la 800 de ... citeste toata stirea