Cancerul de prostata, tratat prin prostatectomie radicala pe cale clasica

In cadrul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Suceava, echipa Sectiei de urologie a realizat, cu succes, in premiera pentru judetul nostru, o interventie chirurgicala de prostatectomie radicala pe cale clasica, a anuntat purtatorul de cuvant al spitalului, dr. Dan Teodorovici.Potrivit sursei citate, de aceasta interventie chirurgicala a beneficiat, in luna august, un pacient in varsta de 67 ani din comuna Stroiesti, care a fost diagnosticat anterior cu cancer de prostata (stadiul IIB), in ... citeste toata stirea