O echipa a PSD Suceava condusa de presedintele organizatiei, senatorul Ioan Stan, a participat la investirea pentru al treilea mandat al Mariei Tomescu in fruntea comunei Baia."Cand faci bine comunitatii se vede la vot. 62% in 2016, 75% in 2020, 85% in 2024. Sunt procentele victoriilor obtinute in alegeri de Maria Tomescu, un primar care a atras in doua mandate pentru comunitatea sa investitii de peste 30 de milioane de euro" a transmis PSD Suceava, care mentioneaza ca Maria Tomescu a avut ... citește toată știrea