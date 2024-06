Cantaretul Justin Timberlake, pus in libertate fara cautiune dupa ce a fost acuzat de conducere in stare de ebrietate

Cantaretul Justin Timberlake a comparut in instanta dupa ce a fost arestat pentru conducere in stare de ebrietate. Judecatorul a decis eliberarea fara cautiune a artistului, acuzat ca s-a aflat la volan sub influenta alcoolului, relateaza EFE, care citeaza revista Variety.Judecatorul l-a acuzat pe Justin Timberlake ca, la momentul arestarii, in Long Island, New York, a refuzat sa se supuna testului de alcoolemie, a declarat pentru Variety avocatul starului pop.Timberlake a fost acuzat, de ... citește toată știrea