Cantitatea totala de precipitatii din ultimii 60 de ani a scazut cu 0,5 milimetri anual

> Pana in 2050, pentru anotimpul estival se anticipeaza o scadere a cantitatilor de precipitatii in vestul judetului si o crestere usoara in estAnul trecut, la statiile Calimani si Poiana Stampei ale Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM) s-au inregistrat cele mai mari cantitati medii anuale ale precipitatiilor din perioada 2011-2021, ele depasind semnificativ normalele climatologice standard pentru perioadele 1961-1990 si 1981-2010.Asa se spune in Raportul privind starea mediului ... citeste toata stirea