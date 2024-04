Carnea de miel, "obtinuta numai la cererea directa a consumatorilor"

> Mieii destinati consumului public trebuie sa fie sanatosi, crescuti in gospodarii, in ferme si in localitati fara boli transmisibileSacrificarea ovinelor se face in unitati de abatorizare autorizate sanitar veterinar in acest scop, informeaza Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Suceava, subliniind ca, in cazuri exceptionale, mieii pot fi sacrificati si in locuri organizate si amenajate temporar, in care este asigurata supraveghere sanitara veterinara si ... citește toată știrea