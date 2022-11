Carutas grav ranit si un cal mort intr-un accident rutier

Un barbat care conducea o caruta a fost grav ranit, iar calul care tracta atelajul a murit intr-un accident produs pe raza localitatii Lamaseni.Potrivit serg.-maj. Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, un atelaj hipo a iesit, miercuri dimineata, in afara partii carosabile, pe raza localitatii Lamaseni.In urma evenimentului rutier, un barbat de aproximativ 60 de ani, care se afla in caruta, a fost preluat de echipajul SMURD si ulterior transport la spital, in stare de semiconstienta.Calul a ... citeste toata stirea