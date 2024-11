Casa Corpului Didactic - investitia controversata de la Scheia pe care Gheorghe Flutur ar vrea sa o faca uitata

Deputatul PSD Mirela Adomnicai a adus in prim-plan o investitie uitata din comuna Scheia care, potrivit acesteia, nu a fost inclusa in bilantul realizarilor promovate de Gheorghe Flutur. Este vorba despre proiectul Casei Corpului Didactic (CCD), o constructie inceputa in 2012, dar abandonata in timp si lasata in paragina."Exista o investitie in judetul Suceava pe care Gheorghe Flutur, contrar obiceiului sau, nu a inclus-o in noianul de realizari inchipuite. Ba, mai mult, ar vrea sa o faca ... citește toată știrea