Casa de Pensii Suceava este intre primele cinci in tara la "viteza" de rezolvare a cererilor de acordare a pensiei

> In medie, un dosar este solutionat in doar 9 zile, cu toate ca termenul prevazut de lege este de 45 de zile > "Avem salariati putini, dar care lucreaza pentru oameni" a declarat directorul executiv Constantin BoliacuCasa Judeteana de Pensii (CJP) Suceava se afla in partea superioara a clasamentului privind primirea, analizarea, solutionarea, emiterea deciziilor si darea in plata a dosarelor de pensionare.Potrivit directorului executiv Constantin Boliacu, aceasta performanta nu a venit de ... citeste toata stirea