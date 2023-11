Casele poarta intre peretii lor amintiri, trairile celor care vremelnic sau pentru o perioada mai indelungata de timp au vietuit intre zidurile lor, povesti de viata. O astfel de cladire construita in anul 1908, dupa planurile scriitorului Mihail Sadoveanu, in care acesta a locuit aici si a creat timp de noua ani, intre 1909 si 1918, a devenit in anul 1987 Muzeul Casa Memoriala "Mihail Sadoveanu".Duminica, 5 noiembrie, in ziua in care s-au sarbatorit 143 de ani de la nasterea scriitorului, ... citeste toata stirea