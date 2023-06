O casiera in varsta de 48 de ani de la un magazin Carrefour din Suceava a fost condamnata la 1 an si 6 luni de inchisoare pentru ca nu i-a scanat unui client toate produsele de pe banda. Clientul, un barbat de 34 de ani, a primit un an de inchisoare cu suspendare.Incidentul s-a petrecut in februarie 2020. Cand barbatul a ajuns in dreptul caselor de marcat, s-a indreptat catre casa cu numarul 8, unde casier era inculpata, cu care se intelesese in prealabil sa nu ii scaneze toate produsele. ... citeste toata stirea