Cat de greu este de retras, pe caz de boala, un permis de conducere auto. Opinia unui medic

Bunicul de 75 de ani, din judetul Suceava, care a murit, saptamana trecuta, dupa ce a plonjat cu masina in groapa plina cu apa de la Liteni - Moara detinea permis de conducere valabil, desi avea probleme grave de sanatate. In teribilul accident de circulatie petrecut in judetul Suceava, la mijlocul saptamanii trecute, nu si-a pierdut viata doar soferul de 75 de ani, ci si nepoata sa de 21 de ani. Conducatorul auto nu circula cu viteza, dimpotriva, tocmai pusese masina in miscare dupa ce a ... citeste toata stirea