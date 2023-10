> Viceprimarul Lucian Harsovschi vine cu imagini din 2021 si spune s-a implicat constant in problemele Sucevei, nu doar in apropierea campaniei electoraleViceprimarul sucevean Lucian Harsovschi doreste sa dovedeasca sucevenilor ca a actionat constant in ultimii ani, fara sa aiba in vedere campania electorala, prezentand in acest sens, intr-un material distribuit online, investitii pe care le-a demarat si urmarit in cursul anului 2021, dupa ce, in urma cu o luna, a prezentat o retrospectiva a ... citeste toata stirea