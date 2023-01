Cat timp PSD e la guvernare, nu vom accepta privatizarea padurilor statului asa cum au stabilit USR si PNL prin PNRR

Presedintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat, vineri, ca Partidul Social Democrat nu este de acord sub nicio forma cu privatizarea padurilor statului si cu transformarea Romsilva intr-o societate comerciala."Pe aceasta cale ii asiguram pe romani ca acest lucru nu se va intampla cat timp ne aflam la guvernare, indiferent de forma in care va fi rezolvat jalonul din PNRR stabilit de cei din USR si PNL. Sub acest aspect, cetatenii tarii trebuie sa stie ca cele doua partide sunt ... citeste toata stirea