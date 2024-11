Catalin Fediuc prezinta programele PSD in sprijinul tinerilor antreprenori si al studentilor care vor sa isi deschida o afacere

Catalin Fediuc detaliaza programele pe care PSD, cel mai mare partid din Romania, si le asuma in ,,Programul de guvernare 2025-2028", pentru a veni in sprijinul tinerilor."Fac parte, alaturi de Gheorghe Soldan, dintr-o generatie de politicieni tineri care isi doresc sa schimbe lucrurile nu doar la nivel national, ci si in judetul nostru. Ma bucur sa vad ca prioritatile *Programului de guvernare PSD 2025-2028* includ masuri concrete pentru tinerii care vor sa-si construiasca un viitor in ... citește toată știrea