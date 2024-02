> Acestea se afla "in imposibilitatea de a mai intra in locuinte", sprijinul financiar urmand "sa le permita sa depaseasca aceasta perioada critica de viata" > La Ministerul Dezvoltarii a fost depusa o cerere de finantare "pentru reconstruirea scarii afectate necesara fiind o suma de 14,71 de milioane de lei"Consiliul Local Suceava urmeaza sa aprobe, in sedinta extraordinara de maine, acordarea de ajutoare de urgenta pentru familiile din blocul nr. 139, scarile E si D, de pe strada Rarau nr. ... citeste toata stirea