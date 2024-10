Cate un milion de euro pe an pentru infrastructura si activitatile culturale din municipiul Suceava

> "Plec cu constiinta impacata, deoarece, zic eu, am rezolvat, cat de cat, lucrurile in domeniul cultural" a declarat Ion LunguIon Lungu nu si-a ascuns satisfactia ca, in ultimele sale zile de mandat la conducerea Primariei Sucevei, "foarte multi oameni au venit si i-au multumit pentru colaborarea din toate domeniile de activitate, din invatamant, sport si cultura". Aflam ca unul dintre momentele emotionante l-a constituit inmanarea unei diplome de recunostinta de catre Ionut Vichentie Ilisoi, ... citește toată știrea