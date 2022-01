Cati candidati au mai luat examenul auto dupa distrugerea retelei care vindea permise de conducere in judetul cu cele mai multe accidente rutiere din tara

A scazut promovabilitatea generala a examenului pentru obtinerea permisului de conducere, in judetul Suceava, dupa ce procurorii DNA au destructurat gruparea care frauda probele contra cost. Un raport intocmit de Prefectura Suceava arata ca in 2021 promovabilitatea generala la examenele pentru obtinerea permisului de conducere a fost de numai 29,69%, fata de 53,57% in 2020.La proba teoretica au fost examinati 27.681 de candidati si au fost declarati "admis" 13.561, in timp ce proba practica a ... citeste toata stirea