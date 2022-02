Cauza incendiului de la Spitalul din Suceava: supraincalzirea unui ventilator dintr-un grup sanitar, uitat in priza

Aparatul de evacuare a mirosurilor pestilentiale care s-a supraincalzit si a provocat un incendiu in Sectia Ginecologie a Spitalului Suceava se gaseste in dotarea multor hoteluri, case si apartamente. In ultimele sase luni, ISU Suceava a facut doua controale in spital pentru prevenirea incendiilor. Seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava, Costica Ghiata, a explicat, joi dimineata, intr-o conferinta de presa, la sediul Directiei de Sanatate Publica Suceava, ca a fost stabilita ... citeste toata stirea