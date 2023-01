Caz ciudat la Suceava - dresaj de caini cu iepuri vii. Autorul a fost arestat

Un tanar in varsta de 21 de ani, din Zvoristea, a fost retinut si ulterior plasat sub control judiciar, dupa ce a folosit iepuri vii pentru a dresa doi caini, au informat, luni, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Suceava.Potrivit sursei citate, in urma aparitiei pe o retea de socializare a unor inregistrari din care reiese ca un tanar foloseste animale vii pentru dresajul unor exemplare canine, in data de 27 octombrie 2022, politistii din cadrul Biroului pentru Protectia ... citeste toata stirea