Cazierul judiciar eliberat online arata cat de mult poate fi simplificata viata romanilor prin digitalizare

Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan a transmis, intr-o declaratie politica in Parlament, ca isi doreste ca Romania sa devina una dintre cele mai digitalizate tari din lume, subliniind ca un ultim exemplu care arata cat de mult poate fi simplificata viata romanilor este posibilitatea eliberarii cazierului judiciar online."Multi ani de zile s-a tot afirmat, in mod gresit sau rau-intentionat, ca eliberarea unor documente de care romanii au nevoie in mod frecvent nu se poate face cu ajutorul ... citeste toata stirea