Cazul Cristi Cretu va fi judecat la Tribunalul Suceava

> DNA Cluj a trimis dosarul in instantaIn cauza mediatizata prin comunicatele 326/VIII/3 din 5 aprilie 2022 si nr. 324/VIII/3 din 4 aprilie 2022, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Cluj au dispus trimiterea in judecata a inculpatului Cretu Silviu-Cristinel, la data faptelor vicepresedinte al Consiliului Judetean Suceava, pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita si trafic de influenta.In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut, in ... citeste toata stirea