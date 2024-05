Ce amenda a primit un roman care a scos trei pui de pisica din portbagaj si i-a aruncat pe strada

Un barbat din Suceava a fost amendat cu 3.000 de lei, dupa ce a abandonat trei pui de pisica pe strada. Momentul a fost surpris in imagini, masina si ulterior proprietarul fiind identificati de politisti."La data de 18.05.2024, politistii din cadrul Sectie 9 de Politie Rurala Scheia, au fost sesizati de catre un barbat din satul Sf. Ilie, comuna Scheia, judetul Suceava, cu privire la faptul ca in aceeasi zi, in jurul orei 12,00, o persoana a abandonat trei exemplare feline pui, pe care i-a ... citește toată știrea