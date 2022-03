Ce faci cand gasesti o bancnota de 100 de lei? O ascunzi in coc!...

O tanara de 22 de ani este cercetata pentru furt, dupa ce a ridicat de pe jos 100 de lei cazuti din buzunarul unei femei. Apoi a ascuns banii in coc si a refuzat sa-i restituie...Potrivit cercetarilor, duminica, in jurul orei pranzului, o femeie de 50 de ani, din Carlibaba, impreuna cu o prietena, au mers la un supermarket din Vatra Dornei, pentru cumparaturi, iar apoi in zona de servire a mesei din fata magazinului.Dupa ce si-au comandat mancare, cele doua s-au asezat la o masa. Atunci, ... citeste toata stirea