Ce trebuie sa faca pensionarii pentru a-si primi drepturile in urma digitalizarii dosarelor de pensie?

> Parlamentarul vrea sa afle si cate dosare de pensii din judetul Suceava au fost transcrise in sistem informatizatDeputatul PNL de Suceava Ioan Balan a cerut ministrului Muncii, Marius Budai, precizari legate de procesul de transcriere in sistem informatizat a dosarelor de pensie, dorind sa afle si care sunt demersurile pe care trebuie sa le faca pensionarii daca in urma acestui proces se fac erori sau daca se constata ca pot beneficia de o pensie mai mare."Desi tara noastra exceleaza in ... citeste toata stirea