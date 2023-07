> Cea mai mica incidenta a fost inregistrata in 2020, pandemia de COVID-19 impiedicand consultarea unui medic sau permitand accesul cu intarziere la acestaPe fondul crizei de sanatate publica cauzate de raspandirea SARS-CoV-2, ca urmare a posibilitatii reduse de a consulta un medic sau prin consultarea cu intarziere a acestuia, numarul cazurilor noi de cancer a crescut, face cunoscut Directia de Sanatate Publica (DSP) Suceava in informarea privind starea de sanatate a populatiei in anul 2022. ... citeste toata stirea