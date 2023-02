Cea mai varstnica persoana din judet, invatatoarea Viorica Hogas, a implinit ieri 108 ani!

> Ea a fost sarbatorita, alaturi de cei dragi, de primarul comunei Udesti, Cristea Ostrovan, si de presedintele Asociatiei Nationale Cultul Eroilor "Regina Maria", col. Neculai NigaIeri, cea mai varstnica persoana din judet a implinit venerabila varsta de 108 ani!Este vorba despre doamna invatatoare Viorica Hogas, din comuna Udesti, care, stabilita de cativa ani in municipiul Suceava, la domiciliul fiicei sale, Adriana Popovici si a nepotului Adrian, si-a primit, ca in fiecare an oaspetii ... citeste toata stirea