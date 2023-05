O femeie de 40 de ani din Balaceana a reclamat, luni, prin 112, ca in timp ce se afla in curtea bisericii din comuna Balaceana avut un conflict cu o vecina.Potrivit anchetei, luni dimineata in jurul orei 11:30, femeia de 40 de ani a mers impreuna cu o localinca de 26 de ani la biserica din localitate pentru a face curatenie in curtea bisericii./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2. ... citeste toata stirea