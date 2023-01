Ceata densa persista si sambata in zona joasa a judetului Suceava. ANM a prelungit atentionarea cod galben

Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua avertizare cod galben de ceata densa pentru zona joasa a judetului Suceava.Avertizarea este valabila pana la ora 9:00, iar meteorologii arata ca se va semnala local ceata, care determina scaderea vizibilitatii sub 200 m, izolat sub 50 m, asociata cu burnita ce va favoriza, in functie si de conditiile locale, formarea poleiului sau ghetusului./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }. ... citeste toata stirea