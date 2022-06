Cei 4.944 de candidati suceveni inscrisi la bacalaureat vor sustine probele scrise in 15 centre de examen

> Pentru 22 dintre ei s-a aprobat sustinerea acestora in conditii specialeInspectorul scolar general adjunct al ISJ, prof. Gabriel Matei, a declarat ca, in judetul Suceava, probele scrise ale bacalaureatului, din sesiunea iunie - iulie 2022, vor fi sustinute in 15 centre de examen de catre cei 4.944 de candidati inscrisi. El a precizat ca 4.545 dintre candidati sunt din promotia curenta, iar 399 din promotiile anterioare."La examenul national de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022, din ... citeste toata stirea