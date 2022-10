Cei opt barbati implicati intr-o incaierare la Humoreni au fost plasati sub control judiciar

Parchetul Judecatoriei Gura Humorului a anuntat ca a dispus plasarea sub control judiciar a opt barbati care au fost retinuti in cazul unei incaierari de marti seara, din satul Humoreni, comuna Comanesti.Opt barbati au fost retinuti si introdusi, miercuri, in arestul IPJ Suceava, dupa ce au fost implicati intr-o incaierare.Potrivit anchetei, marti, la ora19:30, doi barbati (sofer si pasager) se aflau intr-un autoturism in centrul localitatii Pirtestii de Jos si au fost sicanati in trafic de ... citeste toata stirea