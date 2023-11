Viorel Chirila, unul dintre cei mai sinistri ucigasi de copii din Romania ultimelor decenii, este la un pas de eliberarea conditionata. Desi este condamnat pe viata, Chirila a obtinut deja acordul comisiei din cadrul Penitenciarului Botosani pentru reintegrarea in societate, decizie cu care judecatorii nu au fost de acord.Nici azi nu se stie cat de lunga e lista victimelor lui Viorel ChirilaViorel Chirila a fost condamnat in anul 2001 pentru "omor deosebit de grav", dupa ce fusese trimis in ... citeste toata stirea