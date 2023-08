Judecatoria Suceava a decis, miercuri seara, arestarea preventiva a celor cinci terapeute sucevene acuzate de Parchetul Tribunalului Suceava de rele tratamente aplicate minorilor avuti in grija.Potrivit anchetei, in perioada 7 - 9 august 2023 fiecare dintre cele cinci inculpate, in calitate de terapeuti, in momente diferite, au exercitat acte de violenta asupra uneia sau mai multor victime minore, copii cu dizabilitati aflati in centru. Actele de violenta au vizat in total 5 victime minore si ... citeste toata stirea