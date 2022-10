Cele doua autobuze electrice de la Solaris vor fi scoase pe traseu

> Din totalul de 15 contractate, inca doua vor veni in luna aceasta, 8 in noiembrie, iar 4 in decembrieA ajuns in municipiul Suceava cel de-al doilea autobuz electric dintre cele 15 contractate cu firma Solaris din Polonia, a facut cunoscut primarul Ion Lungu.Contractul a fost semnat in aprilie 2021, pe langa cele 15 mijloace electrice de transport acesta prevazand furnizarea a 19 statii de incarcare a acumulatorilor, respectiv 15 cu incarcare lenta si 4 cu incarcare rapida."In perioada ... citeste toata stirea