> Temperaturile medii anuale din anul 2022 s-au situat peste normalele standard din 1981-2010 si 1991-2020> Pana in 2050 cresterea temperaturii medii anuale in judetul Suceava ar putea fi cuprinsa intre 1,16 gradeC si 1,26 gradeCConform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), in anul 2022, la statiile meteorologice din judetul Suceava nu s-a inregistrat nicio zi cu temperaturi caniculare, respectiv egale sau mai mari de 35 gradeC. Totusi, din 2016 pana anul trecut, la nivelul ... citeste toata stirea