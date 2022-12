Centrul de evaluare ce asigura asistenta medicala pediatrica in cazul virozelor respiratorii este functional incepand de luni la Spitalul Judetean de Urgenta Suceava

Purtatorul de cuvant al SJU Suceava, medicul Dan Teodorovici, a declarat pentru NewsBucovina ca acest centru functioneaza, incepand din data de 12 Decembrie 2022, in cadrul ambulatoriului de Pediatrie al unitatii spitalicesti sucevene, de luni pana vineri, in intervalul orar 13,00-15,00.El a spus ca in centrul de evaluare respectiv asistenta medicala pediatrica in cazul virozelor respiratorii este asigurata cu personal medical din Sectia de Pediatrie a spitalului sucevean./* custom css */ . ... citeste toata stirea